Рубио обратился с призывом к Индии и Пакистану на фоне конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио обратился к Индии и Пакистану с призывом. Об этом сообщает Reuters.
По словам Рубио, лидерам Индии и Пакистана необходимо остановить эскалацию конфликта и начать поиск «ответственного решения». Кроме того, он заявил, что собирается в ближайшее время провести переговоры с главами МИД Индии и Пакистана. Рубио добавил, что призывает международное сообщество поступить также.
«Государственный секретарь США Марко Рубио вскоре встретится со своими коллегами в Индии и Пакистане, поскольку соседние с ними азиатские страны, обладающие ядерным оружием, столкнулись с эскалацией напряженности после недавнего смертоносного нападения исламистских боевиков в контролируемом Индией Кашмире», — сообщает издание.
Ранее на границе Индии и Пакистана начались боестолкновения.