Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, выложенном в Telegram.

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«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Украинский лидер также сказал, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

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28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.