Киев договорился с Венгрией о начале консультаций о вступлении в ЕС

Киев и Будапешт начнут проводить регулярные консультации, которые позволят разблокировать возможность вступления Украины в ЕС, рассказала на брифинге вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Венгрия ранее многократно выступала против возможного присоединения Украины к Евросоюзу.

Будапешт подчеркивал, что это нанесет непоправимый ущерб Европе в целом. В частности, втянет ее в прямой конфликт с Россией, разрушит экономику.

«Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не обозначим весь перечень задач в рамках тех 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны», — отметила Стефанишина.

Ранее сообщалось, что среди основных претензий Венгрии — нарушение прав этнических венгров в Закарпатье и блокировка Украиной транзита газа.