Больше половины американцев назвали Трампа диктатором

Опрос организации Public Religion Research Institute (PRRI) показал, что 52% опрошенных американцев считают президента США Дональда Трампа «опасным диктатором».

Отмечается, что в опросе приняли участие более 5000 взрослых граждан США из 50 разных штатов. Как показали итоги исследования, 52% опрошенных согласны с утверждением, что Трамп является «опасным диктатором, чьи полномочия должны быть ограничены, пока он не разрушил американскую демократию». Кроме того, 54% опрошенных заявили, что не одобряют политику Трампа на посту президента.

В свою очередь, в поддержку Трампа выступили 43% опрошенных. Еще 44% согласились с утверждением, что «президент Трамп — сильный лидер, которому нужно дать полномочия, необходимые для восстановления величия Америки». 48% высоко оценили его борьбу с нелегальной миграцией, 41% — действия Трампа в экономическом секторе, а еще 40% поддержали его политику в вопросе конфликта на Украине.

Ранее Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства.