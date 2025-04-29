В Госдепе обратились с требованием к России и Украине

Россия и Украина должны представить конкретные предложения по миру в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, для этого «настало время». Брюс отметила, что госсекретарь США Марко Рубио ждет от Москвы и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.

Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским

«Как мы будем действовать дальше — это решение, которое сейчас принадлежит президенту США Дональду Трампу. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе», — добавила она.

Ранее Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. По его словам, все произойдет «в течение примерно недели».