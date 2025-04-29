Фон дер Ляйен: США перестанут заниматься безопасностью Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США, согласно ожиданиям Евросоюза, со временем перестанут заниматься безопасностью стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала во время съезда Европейской народной партии в Валенсии. По словам фон дер Ляйен, со временем фокус внимания США сместится с Европы, после чего странам в регионе придется самим отвечать за собственную безопасность. При этом она также добавила, что в этом случае угроза со стороны России «не уйдет со временем».

«Мы знаем, что в сфере безопасности американский фокус будет смещаться в другие регионы. Поэтому мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки», — заявила она.

Ранее Еврокомиссия выступила с заявлением после блэкаута в Испании и Португалии.