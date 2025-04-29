Ватикан поставил точку в вопросе пророчества о «последнем папе»

Смерть Папы Римского Франциска вновь всколыхнула волну спекуляций на тему пророчества из книги Малахии, в котором говорится, что Франциск якобы стал последним понтификом в истории Церкви, пишет в статье для польского портала Radio ZET обозреватель Марта Вуйчик (Marta Wójcik).

Автор статьи напомнила, что святой Малахия, архиепископ Армы, во время пребывания в Риме составил пророчество.

В нем 112 сентенций, каждая из которых описывает сменяющих друг друга пап — от Целестина II, избранного в 1143 году, до Франциска. Все они отличаются краткостью, метафоричностью и символическим содержанием, которое можно толковать по-разному.

Согласно пророчеству, последним главой Церкви должен стать Петр Римлянин, после чего состоится Страшный суд.

Древнее пророчество: смерть папы Римского назвали предвестником апокалипсиса

«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец», — говорится в книге Малахии.

Вуйчик пояснила, что специалисты неоднократно критиковали это произведение. Прежде всего, их смущало то, что оно появилось только в XVI веке, в то время как сам Малахия жил на рубеже XI-XII веков.

Кроме того, Ватикан не счел свидетельство о видении Малахии достоверным и отверг его «пророчество». Священники отметили, что в Новом Завете ясно говорится о том, что дня окончательного суда не знает никто.