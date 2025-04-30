Трамп сделал заявление о признании США Крыма

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

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Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Зеленский повторил на встрече, что не признает Крым российским, а Трамп ясно дал понять, что не просит его об этом, сказал один источник. План предусматривает признание со стороны США», — говорится в сообщении издания.

Источники Axios добавили, что, по словам Зеленского, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако Украине нужны гарантии безопасности от США.

Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

28 апреля Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Риме 26 апреля попросил у него оружие. Американский лидер не уточнил, выполнялись ли запросы Украины в период его президентства. По его словам, Зеленский «уже три года говорит об оружии».