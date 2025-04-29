Трамп сравнил РФ и Украину в вопросе военной мощи

Московский Комсомолециещё 5

РФ, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, сказал президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку.

Трамп сравнил военную мощь России и Украины
© РИА Новости
"Россия является очень большой военной силой, - указал хозяин Белого дома. - А Украина - нет".

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Американский лидер снова отметил, что пытается завершить конфликт на Украине, обозначив его как "очень плохой".

"И я в действительности заканчиваю его", - добавил президент США.
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