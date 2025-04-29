Трамп сравнил военную мощь России и Украины

Трамп сравнил РФ и Украину в вопросе военной мощи
РФ, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, сказал президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку.
"Россия является очень большой военной силой, - указал хозяин Белого дома. - А Украина - нет".
Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским
Американский лидер снова отметил, что пытается завершить конфликт на Украине, обозначив его как "очень плохой".
"И я в действительности заканчиваю его", - добавил президент США.