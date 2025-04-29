Трамп сравнил военную мощь России и Украины

РФ, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, сказал президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку.

"Россия является очень большой военной силой, - указал хозяин Белого дома. - А Украина - нет".

Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским

Американский лидер снова отметил, что пытается завершить конфликт на Украине, обозначив его как "очень плохой".