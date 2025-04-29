«Альтернатива для Германии» оценила мирные инициативы Трампа
Депутат от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре оценил мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Котре, АдГ высоко ценит попытки Трампа урегулировать конфликт на Украине. При этом депутат добавил, что партия будет приветствовать возможный положительный результат усилий Белого дома, а именно длительное прекращение огня.
Помимо этого, Котре также сравнил действия Трампа с политикой немецких властей. По мнению депутата, сегодняшняя позиция Берлина приводит к тому, что Германия излишне вовлекается в чужие конфликты.
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«АдГ рассматривает заявления Дональда Трампа о намерении положить конец войне в Украине как серьезные сигналы. В отличие от нынешнего федерального правительства, Трамп традиционно выступает за более сдержанную внешнюю политику с упором на американские интересы и меньшую вовлеченность в военные конфликты. Если его усилия по достижению мира приведут к устойчивому перемирию дипломатическим путем, то это будет однозначно приветствоваться», — заявил он.
Ранее МИД Германии прокомментировал предложение Путина о трехдневном перемирии на День Победы. В своем сообщении немецкое ведомство раскритиковало перемирие на Пасху, и призвало Москву объявить постоянное прекращение огня.