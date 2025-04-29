«Альтернатива для Германии» оценила мирные инициативы Трампа

Депутат от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре оценил мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Котре, АдГ высоко ценит попытки Трампа урегулировать конфликт на Украине. При этом депутат добавил, что партия будет приветствовать возможный положительный результат усилий Белого дома, а именно длительное прекращение огня.

Помимо этого, Котре также сравнил действия Трампа с политикой немецких властей. По мнению депутата, сегодняшняя позиция Берлина приводит к тому, что Германия излишне вовлекается в чужие конфликты.

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«АдГ рассматривает заявления Дональда Трампа о намерении положить конец войне в Украине как серьезные сигналы. В отличие от нынешнего федерального правительства, Трамп традиционно выступает за более сдержанную внешнюю политику с упором на американские интересы и меньшую вовлеченность в военные конфликты. Если его усилия по достижению мира приведут к устойчивому перемирию дипломатическим путем, то это будет однозначно приветствоваться», — заявил он.

Ранее МИД Германии прокомментировал предложение Путина о трехдневном перемирии на День Победы. В своем сообщении немецкое ведомство раскритиковало перемирие на Пасху, и призвало Москву объявить постоянное прекращение огня.