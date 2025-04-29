Жители страны Европы бойкотируют Coca-Cola из-за политики Трампа

Датчане бойкотируют Coca-Cola и другие американские товары из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию и его тарифной политики в отношении королевства. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив напитка в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена.

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По его словам, компании фиксирует небольшое снижение объемов продаж в Дании.

«Существует определенный уровень потребительского бойкота американских брендов и это единственный рынок, где мы видим это в значительной степени», — сказал Оруп-Андерсен, добавив, что считает Coca-Cola и Pepsi технически датскими, поскольку для рынка Дании их производят внутри страны.

При этом он отметил, что «уважает решение людей» бойкотировать американские товары.

В FT указали, что в связи с бойкотом в 13 раз относительно 2024 года в Дании выросли продажи местного аналога газировки Jolly Cola.

Ранее Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" станет частью США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.