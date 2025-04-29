США просят Россию продлить режим прекращения огня

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о введении на территории Украины режима прекращения огня сроком на 30 дней с возможностью его продления. Данная мера была ранее предложена украинской стороной. Об этом рассказал спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

«Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить», — сказал Келлог в эфире Fox News.

Он также подчеркнул, что учитывая готовность украинской стороны к сотрудничеству по различным вопросам, теперь инициатива переходит к российской стороне и лично к президенту Путину. По его мнению, стороны находятся на пороге достижения договоренности.

В Кремле отметили, что осведомлены о позиции Владимира Зеленского, который выступает за установление перемирия сроком на 30 дней. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, обсуждать столь продолжительное прекращение огня невозможно без предварительного согласования всех сопутствующих вопросов.