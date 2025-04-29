Кейт Миддлтон впервые за два месяца появилась на публике

Сегодня ровно 14 лет с тех пор, как Кейт Миддлтон и принц Уильям связали себя узами брака. Памятная дата совпала с официальным визитом будущих короля и королевы на шотландский остров Малл — это, как пишут таблоиды, первый за два месяца выход принцессы Уэльской в свет.

Всё это время поклонники били тревогу, и, как оказалось, зря. На новых кадрах Кейт выглядит свежо — напомним, что недавно она закончила лечение от рака. Принцесса надела пиджак и рубашку из денима с джинсами и грубыми ботинками, а её спутник — наследник британского престола — как всегда, отдал предпочтение классике.

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Напомним, что о болезни Миддлтон стало известно весной 2024 года. Шокирующей новости предшествовало затишье: принцесса Уэльская отправилась на операцию на брюшной полости и больше не появлялась на публике. На протяжении всего года поклонники с замиранием сердца следили за Кейт и её мужем Уильямом. Только в январе этого года Кэтрин сообщила о ремиссии.