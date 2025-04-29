Келлог уклонился от ответа, есть ли у ВСУ ресурсы для отпора

Специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог не посчитал нужным прямо ответить на вопрос, есть ли у ВСУ необходимые для отпора военные ресурсы, пишет «Прайм».

Журналисты попросили чиновника рассказать, есть ли у Украины все «необходимое для отпора» или она стала «легкой добычей».

«Нет, смотрите. Украинцы сражаются на своей земле. Они упорно сражаются», — уклончиво ответил Келлог.

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По его мнению, Украина в настоящее время находится в «хорошем положении». Он добавил, что союзники в Европе усилили свою поддержку.

Спецпосланник предположил, что украинский конфликт будет закончен посредством дипломатии, а не военным путем.