Стало известно, какие полномочия Моди дал ВС Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал ВС страны «полную свободу в принятии решении о способе, целях и сроках ответа» на теракт в Пахалгаме, в котором погибло 26 мирных жителей. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, соответствующее заявление Моди сделал во время совещания с начальником штаба обороны Анилом Чауханом и командующими трех основных видов ВС страны.

«Премьер заявил, что полностью уверен и доверяет ВС Индии. Он сказал им, что у них есть полная свобода в принятии решений о способе, целях и сроках ответа», — говорится в тексте.

В Индии заявили о желании террористов уничтожить Кашмир

Отмечается, что таким образом Моди подтвердил «национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму».

Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за него взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана. В связи с этим Индия обвинила власти Пакистана в поддержке «трансграничного терроризма», но Исламабад свою причастность к теракту отрицает. Отношения стран после произошедшего обострились. В частности, власти Индии заявили, что не оставят теракт без ответа.