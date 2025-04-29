Мужчина зарабатывает $7 тыс. в месяц на свиданиях с 15 женщинами

Японский блогер Такуя Икома рассказал в соцсетях, что встречается одновременно с 15 женщинами и получает от них деньги, пишет портал «Правила жизни» со ссылкой на источник.

По его словам, он тщательно готовится к каждой встрече, наносит макияж.

«Все думают, что быть мужчиной на содержании означает иметь деньги и свободное время. Управлять 15 богатыми женщинами одновременно может быть приятно, но это также невероятно утомительно», — уточнил Икома.

Мужчина признался, что начал встречаться с дамами за деньги в 18 лет, когда обнаружил, что с легкостью производит впечатление на женщин и находит с ними общий язык.

Японец пояснил, что в рамках работы проводит время с клиентками и у них дома. Он добавил, что всего за три часа работы по дому он зарабатывает около $1,1 тыс.

Одна из его клиенток рассказала, что находит свидания с другими мужчинами слишком утомительными. Она уточнила, что на встречах с Икомой ей не приходится выкладываться, что-то доказывать, деньги уходят на то, чтобы повеселиться.