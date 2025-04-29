Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление о заложниках в Газе

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара вмешалась в его выступление, посвященное заложникам в секторе Газа, сказав, что из 59 заложников удерживаемых в анклаве в живых остались менее 24 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Нетаньяху выступил на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля. Во время своей речи он заявил, что в Газе остается «до 24 живых заложников». Сразу после этого его жена вполголоса сказала, что в живых осталось «меньше» заложников. В ответ Нетаньяху подчеркнул, что именно поэтому он использовал формулировку «до 24 заложников находятся в живых».

При этом по официальным данным, палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа 59 заложников, большинство из которых Израиль признает погибшими.

Напомним, что в октябре 2023 года ХАМАС похитил с юга Израиля 255 человек. Благодаря гуманитарным усилиям и спецоперациям в секторе Газа Тель-Авив смог вернуть 196 заложников, 147 из которых были живы. Израиль намерен вернуть и всех остальных.