В Раде предсказали срок заключения США и Украиной сделки по недрам

Украина и США с большой вероятностью подпишут соглашение о недрах на текущей неделе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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«Есть ощущение, что с очень высокой вероятностью соглашение об ископаемых подпишут уже на этой неделе», — написал парламентарий днем 29 апреля.

Как сообщал неназванный источник в Офисе президента Украины, очередные переговоры Киева и Вашингтона по недрам пройдут 29 апреля. Участие в них примут представители правительств Украины и США, а также технические команды. Когда стороны заключат сделку, в Киеве не уточнили.

28 апреля стало известно, что соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные энергетические активы. Информацию об этом подтвердили высокопоставленные украинские чиновники.