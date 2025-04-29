Трамп объяснил отказ вставать на сторону Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не готов вставать на сторону украинского лидера Владимира Зеленского, отметив «трудности» в отношениях с украинским лидером. Об этом он сообщил в интервью The Atlantic.

© Газета.Ru

Отвечая на вопрос о возможной поддержке Зеленского, Трамп подчеркнул, что выступает за Украину, но не за ее президента. Он напомнил о скандальном визите Зеленского в Белый дом, где тот, по словам Трампа, вместо «тихого» поведения начал просить дополнительную помощь.

«У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел в этом кресле и просил больше помощи», — заявил Трамп.

В Британии объяснили, почему Трамп решил признать Крым за Россией

До этого Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией из-за действий РФ. Кроме того, президент США заявил, что «спасает» Украину и оказывает республике большую услугу.

Ранее на Западе раскрыли подробности встречи Трампа с Зеленским в Ватикане.