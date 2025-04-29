Стало известно, кто пишет посты Дональда Трампа в соцсетях

Президент США Дональд Трамп признался, что сам пишет посты в своих социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью журналу Atlantic.

По словам американского лидера, он «делает это чертовски быстро».

«Вы бы поразились. И мне нравится это самому. Иногда я диктую, но мне нравится делать это самому», – заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос, много ли времени у него занимает ведение социальных сетей.

Также в интервью журналу Atlantic президент США заявил, что обновил интерьер Белого дома. По его словам, для этого он вложил личные средства. Он отметил, что в интерьере использовалась краска, которая выглядит как золото.