Российскому историку Грозину отказали во въезде в Казахстан

Кандидату исторических наук Андрею Грозину без объяснения причин отказали во въезде в Казахстан.

Как сообщили РБК в пресс-службе российского Института стран СНГ, во въезде было отказано при паспортном контроле в Астане.

«Попытки установления причин отказа во въезде ни к чему не привели. В ночь на понедельник, 28 апреля, Андрей Грозин вынужден был вернуться в Москву», — говорится в заявлении.

Ранее британскому депутату Вере Хобхаус отказали во въезде в Гонконг.