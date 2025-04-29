Черногория пересмотрит выдачу почетных гражданств

Черногория в ближайшие дни начнет пересмотр присвоенных иностранцам почетных гражданств, заявил премьер страны Милойко Спайич. Почетное гражданство в Черногории выдается исключительно по предложению высших государственных чиновников и в том случае, если это имеет особое значение для интересов республики в различных сферах. Сегодня же стало известно, что суд ЕС признал процедуру выдачи «золотых паспортов» на Мальте нарушающей европейское законодательство. Страну обязали отказаться от этой практики. В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что лазейку с получением гражданства за инвестиции устранили почти все страны Евросоюза, однако получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе все-таки можно. Ранее Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей заявил, что сейчас Крым вполне безопасен для туристов, напоминает «Свободная пресса».