Лукашенко: нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха

Победа советского народа в Великой Отечественной войне раздражает многих на Западе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что наследникам героев-победителей противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, глава Белоруссии рассказал об отношении Запада к нацизму во время выступления на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

«Мы наследники великого поколения — героев-победителей. И нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха», — отметил Лукашенко.

Президент уточнил, что сегодня в странах Прибалтики и на Украине молодёжь размахивает знамёнами дивизий СС, а власти этих стран устанавливают памятники фашистским палачам.

Глава Белоруссии подчеркнул, что все это совершается с молчаливого согласия остального Запада.