На Украине назвали причину отказа лидеров ЕС приехать в Киев 9 мая

Европейские лидеры отказались приехать в Киев 9 мая, потому что опасаются реакции президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что подобные «коллективные жесты» европейских стран могут быть расценены американским лидером как саботаж мирного урегулирования конфликта. «Помогать — можно. Но тихо, поодиночке, без демонстративных маршей под телекамеры», — уточнил политик.

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По его словам, в связи с этим европейские лидеры больше не хотят коллективных «фотосессий» с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Отказ ехать в Киев — это диагноз», — резюмировал Дубинский.