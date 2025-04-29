Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая

Ряд европейских лидеров отказался приехать в Киев на 9 мая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение политикам Евросоюза прибыть 9 мая в Киев, чтобы «продемонстрировать единство и решимость».

По данным газеты, премьер-министр Польши Дональд Туск отправится в Нанси для подписания договора о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обосновал свой отказ тем, что планирует посетить оборонный саммит в Осло.

В Раде раскрыли, что задумал Зеленский на 9 мая

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц разъяснил, что не желает ехать, пока не утверждено всё правительство Германии.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша подпишут 9 мая во французском Нанси новый договор о дружбе и сотрудничестве.

Документ будет подписан в символическом для польско-французских отношений месте.

В этом городе, в 1736 году, после изгнания из Польши поселился польский король Станислав Лещинский, герцог Лотарингии и тесть короля Франции Людовика XV.