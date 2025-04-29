Уолтц озвучил число нанесенных США ударов по хуситам в Йемене

США нанесли более 800 ударов, направленных против членов йеменского движения «Ансар Алла». Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

Он отметил, что США продолжат наносить удары по хуситам в Йемене до тех пор, пока «не будет восстановлена свобода судоходства и не прекратятся нападения на американские суда и военных».

«На данный момент мы нанесли более 800 ударов», — добавил Уолтц.

Напомним, что США начали крупномасштабную операцию против «Ансар Алла» в Йемене 15 марта. Данное решение в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов объяснили защитой американских интересов.