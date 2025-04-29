Уолтц: Трамп готов оказать давление как на Россию, так и на Украину

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп готова оказать давление как на Россию, так и на Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

По словам Уолтца, Трамп самостоятельно решит степень давления на обе стороны конфликта. При этом советник подчеркнул, что американский президент намерен завершить украинский кризис, даже если для этого придется ужесточить санкции против нефтяного сектора России.

«Президент полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы закончить ее», — заявил Уолтц.

Помимо этого он также добавил, что за время нахождения Трампа на посту президента ему уже удалось добиться прогресса в урегулировании конфликта. По мнению Уолтца, Трампу удалось вывести ситуацию из тупика.

«Сто дней назад не было ничего: был бесконечный тупик, сейчас <...> у нас есть процесс», — добавил Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что он «спасает Украину».