Трамп обновил интерьер Белого дома за свой счет
В интервью журналу Atlantic президент США Дональд Трамп заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома.
На вопрос о том, использовал ли глава государства личные средства для обновления интерьера резиденции, Трамп ответил утвердительно:
«Да, я делаю это сам». «Видите там, наверху? Это всё из Мар-а-Лаго, - привел он пример. - Это всё из 24-каратного золота». «Люди так и не придумали краску, которая выглядела бы как золото», - посетовал политик.
Американский президент собирается повесить новую люстру в одном из помещений Белого дома: «Это будет красивая хрустальная люстра, будет отлично здесь смотреться».
«Но пока мы слишком заняты Китаем и Россией», - отметил также хозяин Белого дома.