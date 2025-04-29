Трамп обновил интерьер Белого дома за свой счет

В интервью журналу Atlantic президент США Дональд Трамп заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома.

На вопрос о том, использовал ли глава государства личные средства для обновления интерьера резиденции, Трамп ответил утвердительно:

«Да, я делаю это сам». «Видите там, наверху? Это всё из Мар-а-Лаго, - привел он пример. - Это всё из 24-каратного золота». «Люди так и не придумали краску, которая выглядела бы как золото», - посетовал политик.

Американский президент собирается повесить новую люстру в одном из помещений Белого дома: «Это будет красивая хрустальная люстра, будет отлично здесь смотреться».