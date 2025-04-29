Наемники ВСУ готовили насильственную смену власти в Грузии

Грузинские наемники, воевавшие за Украину, а также ряд других лиц в прошлом году планировал насильственную смену власти в Грузии. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на отчет Службы госбезопасности (СГБ) республики за 2024 год.

В ведомстве уточнили, что переворот планировалось осуществить на фоне принятия парламентом закона об иноагентах.

«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — уточнили в СГБ.

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Согласно документу, в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами республики, в частности «конкретная часть воюющих на Украине грузин».

Наемники с Украины готовы были приехать в страну и принимать участие в нападении на полицейских, что крайне обострило бы обстановку, уточнили в ведомстве.

Кроме того, пояснили в СГБ, боевики рассматривали возможность ликвидации высокопоставленных официальных лиц.

Ранее сообщалось, что в освобожденном городе Суджа бойцы спецподразделения «Анвар» обнаружили флаг, который принадлежал отряду грузинских наемников «Саранги».