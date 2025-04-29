Трамп: конфликт на Украине подходит к финалу

Конфликт на Украине подходит к своему завершению, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.

«Нам нужно будет посмотреть, что произойдёт в течение следующей недели. Мы подошли к финалу», — уверен Трамп.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной является последствием решений экс-президента Джо Байдена, он не намерен брать на себя ответственность за его начало.

Трамп также подчеркнул, что военные действия на Украине не должны были начаться и, по его мнению, не возникли бы, если бы всё зависело от него.

Ранее Трамп допустил, что может занять сторону Киева в конфликте из-за действий Москвы.