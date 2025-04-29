Трамп: конфликт на Украине находится на завершающем этапе

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что конфликт на Украине находится на завершающем этапе.

"Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война [экс-президента США Джо] Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее - не хочу, чтобы она была на мне", - сказал он в интервью журналу The Atlantic.

Трамп заявил, что «спасает» Украину

Трамп также отметил, что конфликт на Украине не должен был начаться и не начался бы, "если бы все зависело от" него.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний призыв Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, но Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий. Он указал, что российская сторона неоднократно подтверждала эту готовность.