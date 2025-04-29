Пока вы не уснули: Трамп о спасении Украины и ответ Макрону на угрозы РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Трамп заявил, что «спасает» Украину

© EPA/TACC

Президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину и оказывает республике большую услугу. В интервью изданию The Atlantic он заявил, что помогает стране.

«Я думаю, что я спасаю эту страну [Украину]. Я думаю, что эта страна будет раздавлена очень скоро. Это большая военная машина (Россия. – прим. ред.). Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал Трамп.

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В Госдуме ответили Макрону на угрозы в адрес России

Переживать по поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона об усилении давления Запада на Россию не стоит, поскольку Москва не прогибается под психологическим давлением. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Дмитрий Кузнецов, комментируя угрозы Макрона в адрес РФ.

«Поднимать ставки и пугать оппонента - обычный ход ведения переговоров. Но возможно главная сверхспособность высшего русского руководства и лично президента - держать удар и не прогибаться под психологическим давлением. Поэтому не имеет смысла особенно переживать по поводу заявлений Макрона», — подчеркнул он.

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Патрушев высказался о будущем Одессы

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев выразил уверенность, что будущее Одессы не связано с киевским режимом.

Как пишет ТАСС, Патрушев отметил, что жители украинских регионов включая причерноморские, «должны сами определять своё будущее».

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У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

У матери и брата блогерши Елены Блиновской Нины и Александра Осетиных нашли дорогую недвижимость и миллионы рублей на банковских счетах. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Александр Осетин владеет девятью помещениями в Москве, два из которых принадлежат ему наполовину. За ним также числятся три парковочных места.

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В Кремле прокомментировали легитимность Зеленского

Интересы выхода на процесс мирного урегулирования конфликта на Украине являются основными, а легитимность Владимира Зеленского – вторичный вопрос. Такое заявление 29 апреля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопросы юридического характера, связанные с легитимностью действующей на Украине власти, имеются, однако начать переговоры важнее.

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Польша нашла замену российскому газу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может заменить российский газ на топливо из США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно. Это является нашей целью», — заявил он.

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Призвавший жен бойцов СВО целовать им ноги ведущий «Соловьев Live» ответил Собчак

© Соцсети

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов, ранее призвавший жен вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов целовать им ноги и терпеть побои, ответил раскритиковавшей его журналистке Ксении Собчак. Пост об этом он разместил в своем Telegram-канале.

«Ксения Собчак, понятно, поднимает свою любимую, феминистскую тему», — написал Карнаухов.

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Раскрыты подробности встречи Трампа с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп выгнал французского коллегу Эммануэля Макрона перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Трампу вообще не была нужна эта встреча. <...> Она длилась всего 15 минут. Макрон крутился рядом. Были попытки сделать вид, что якобы его не выгоняли, хотя мне совершенно ясно, что Трамп именно это и сделал», — сказал эксперт.

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В ЦБ высказались о пошлинах от США

Торговые конфликты способны вызвать удешевление сырья, что провоцирует инфляцию и может вынудить Центробанк ужесточить монетарную политику. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, торговые войны «создают все проблемы, негативно влияют на глобальную торговлю». Он также отметил, что ситуация замедляет экономику.

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В Британии объяснили, почему Трамп решил признать Крым за Россией

Президент США Дональд Трамп готов признать Крым за Россией, поскольку считает это приемлемой ценой за достижение мира на Украине. К такому выводу пришла британская газета The Telegraph.

Авторы отмечают, что вопрос принадлежности Крыма оказался в центре предложений Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

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