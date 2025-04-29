Спектакль «Вишневый сад» в Риге обернулся скандалом

Спектакль «Вишневый сад» режиссера Виестурса Кайриша в Риге обернулся скандалом. Зрители массово покинули постановку из-за русофобии. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

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Источник отметил, что постановщик пересмотрел пьесу и внес свои коррективы. Так, посреди сцены стояла большая мясорубка, через которую прокручивали вишню. На выходе получался красный сок, который символизировал кровь. Зрители посчитали, что Кайриш поиздевался над русской культурой.

К слову, сам режиссер пояснял, что сок красного цвета означал, что «культурные люди России засиделись в вишневом саду и не заметили, как вишневый сок превратился в кровь».

Напомним, что после начала СВО в Латвию перебрались некоторые российские звезды. Например, в Риге попыталась начать карьеру заново актриса Чулпан Хаматова. Однако театральная жизнь за границей у нее не задалась. По слухам, артистку не могли задействовать в постановках из-за незнания языка.

Ранее в Латвии зрители ушли со спектакля из-за замены языка на украинский.