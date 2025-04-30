Трамп заявил, что не считает себя авторитарным лидером

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится сосредоточить в своих руках всю власть и стать авторитарным лидером.

В интервью телекомпании ABC американского президента попросили прокомментировать обеспокоенность некоторых граждан США тем, что он "сосредоточивает в своих руках слишком много власти и становится авторитарным президентом".

"Я бы очень не хотел, чтобы они так считали. Я делаю только одно - делаю Америку снова великой. Наша страна находилась в упадке. Над нашей страной смеялся весь мир. У нас был крайне некомпетентный лидер (предшественник Трампа на посту президента Джо Байден - прим. ТАСС)", - ответил американский президент.

Согласно опубликованному 27 апреля совместному опросу телекомпании ABC, газеты The Washington Post и социологической службы Ipsos, 56% граждан США считают, что Трамп превысил свои полномочия. 49% респондентов полагают, что Трамп ослабил, а не укрепил мировое лидерство страны.