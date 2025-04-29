Пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с Полом Массаро, который стал старшим советником Конгресса США при Джо Байдене. В беседе, которую пранкеры вели от лица бывшего украинского чиновника, Массаро заявил о борьбе США с «русской идентичностью».

Как отметили пранкеры, ранее Массаро появлялся на фото с флагом запрещенного в России украинского нацбатальона. В ходе разговора с «украинским чиновником» советник Конгресса посетовал, что новый президент США Дональд Трамп «просто хочется завернуть мирные соглашения в красивый бант и объявить о результатах».

По мнению Массаро, сейчас Трамп не считает, что США должны дать Украине «все необходимое». Также политолог назвал «отстоем» закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) Трампом и посоветовал украинцам «дождаться следующего президента».

Кроме того, Массаро заявил, что он и его единомышленники хотят поражения России, чтобы США могли усилить свое противостояние Китаю.

«Мы хотим сосредоточиться на Китае. Но Россия нам не позволяет отвлекаться», - подчеркнул он.

Массаро добавил, что США хотят бороться с «русской идентичностью». Он рассчитывает, что помочь американцам в этом может Украина.

В последние годы российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели серию разговоров с высокопоставленными западными политиками от лица бывших и нынешних «украинских чиновников» и «африканских политиков». В ходе одной из таких бесед премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что наступление Украины «прошло не так, как ожидалось», а в отношении украинского конфликта в Европе «есть большая усталость».