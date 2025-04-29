Экстрасенс назвала «наказанием свыше» блэкаут в Европе

Масштабное отключение электричества в Испании, Португалии и на юге Франции вызвано тем, что Европа «погрязла в греховности, лжи, манипуляции и агрессии». Об этом заявила Life.ru экстрасенс Дарья Миронова.

В понедельник, 28 апреля, прервалась подача электроэнергии сразу в нескольких странах Европы, из-за чего произошли сбои в движении транспорта, перестала работать мобильная связь, а больницы были вынуждены использовать генераторы. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение, а председатель правительства Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд.

Причиной сбоя было названо редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны.

По словам экстрасенса, геомагнитные полюса Земли меняют свое направление, планета находится в процессе трансформации и перехода «в новую стадию, в новое измерение». При этом сбой в энергосетях Европы не случаен.

«Это может говорить о том, что Европа погрязла в греховности, во лжи, в манипуляции, в агрессии, и, конечно, это наказание свыше», - подчеркнула Дарья Миронова.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов ранее отметил, что прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции из-за блэкаута составляет примерно 100-200 миллионов евро в сутки. Но если быстро не решить проблему, что эта сумма «будет разрастаться словно снежный ком».