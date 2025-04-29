На орбиту успешно выведен европейский спутник для исследования лесов

Спутник Европейского космического агентства Biomass, предназначенный для исследования лесов, сегодня был успешно выведен на орбиту. Об этом со ссылкой на компанию-оператора Arianespace пишет «Интерфакс».

Запуск ракеты Vega-C со спутником на борту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Ракета успешно вывела своего пассажира - спутник Biomass Европейского космического агентства на солнечно-синхронную орбиту высотой примерно 666 км», - пояснили в Arianespace.

Спутник, созданный компанией Airbus и оснащенный самым крупным в истории космическим радаром, предназначен для сбора данных о состоянии лесов и их роли в углеродном цикле Земли. Ожидается, что с его помощью будет создана трехмерная карта самых труднодоступных лесных массивов планеты.

Ранее Китай успешно использовал «гравитационные рогатки» для спасения двух спутников, которые застряли на неправильной орбите на 123 дня. Спутники были предназначены для создания «созвездия маяков», призванных повысить точность космической навигации.