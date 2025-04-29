В Британии объяснили, почему Трамп решил признать Крым за Россией

Президент США Дональд Трамп готов признать Крым за Россией, поскольку считает это приемлемой ценой за достижение мира на Украине. К такому выводу пришла британская газета The Telegraph.

Авторы отмечают, что вопрос принадлежности Крыма оказался в центре предложений Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Как следует из текста, президент США считает, что признание Крыма Россией — это приемлемая цена за достижение мира. Однако такой шаг поставил бы Белый дом в противоречие с международным правом и против предыдущих заявлений самих США, пишет газета.

Кроме того, западные лидеры выступают резко против соответствующего плана президента США, напоминает The Telegraph.

В России отреагировали на слова Трампа о Крыме

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что признание Крыма частью России будет позитивным, хотя и вынужденным шагом со стороны руководства Украины. Он напомнил, что еще несколько дней назад украинский лидер Владимир Зеленский резко высказывался о принадлежности Крыма, но под давлением президента США Дональда Трампа он постепенно меняет позицию.