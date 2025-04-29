Суд ЕС признал незаконной выдачу Мальтой "золотых паспортов"
Европейский суд общей юрисдикции счел нарушением норм ЕС действующую на Мальте систему покупки гражданства за инвестиции, известную как система "золотых паспортов".
Напомним, на острове действует программа получения гражданства страны в обмен на инвестиции в размере 1 миллиона евро. Другие страны ЕС неоднократно выступали с критикой в адрес властей Мальты, отмечая, что эта схема позволяет получать гражданство лицам с криминальными доходами.
"Мальта создала и использует институциональную схему инвестиций для получения гражданства <…>, которая устанавливает процедуру натурализации в обмен на установленную оплату", - цитирует ТАСС вердикт суда.
В решении отмечается, что эта схема "приводит к коммерциализации акта предоставления гражданства государства - члена ЕС, и, как следствия, гражданства Евросоюза".
Отмечается, что вердикт суда напрямую не прекращает действие схемы с "золотыми паспортами", но дает Еврокомиссии основания требовать от властей острова закрыть или кардинально пересмотреть программу.
Напомним, в начале 2022 года Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС немедленно отменить "золотые паспорта".
В конце 2022 года руководство ЕК объявило о намерении подать в суд на Мальту из-за выдачи "золотых паспортов".