Эстония на несколько дней закроет границу с Россией

Со среды, 30 апреля, по пятницу, 2 мая, будет закрыт пограничный переход в эстонской Нарве. Об этом сообщает Põhjarannik.

В понедельник, 28 апреля, в Нарве и ее окрестностях начались масштабные учения «Щит» с участием Департамента полиции и погранохраны Эстонии, Сил обороны и Кайтселийта (добровольческие военизированные формирования). В Таллине заявили, что учения направлены на отражение угрозы наплыва нелегальных мигрантов.

В ходе учений будет повышена готовность силовиков и военных, а также отработано формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в уезде Ида-Вирумаа.

«Мы закрываем границу, чтобы в максимально реалистичных условиях отработать ситуацию, когда нам придется закрыть пограничный переход из-за угрозы массовой иммиграции», - рассказал руководитель учений Индрек Пюви.

Он подчеркнул, что эти учения - давно запланированные. Эстонские власти указали, что в период учений пересечь границу можно через Койдула и Лухамаа, которые работают круглосуточно и без выходных.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить в водах реки Нарва на границе с Россией цепочку буев с лезвиями или плавающий забор на понтонах. Сообщалось, что департамент планирует потратить на пилотный проект по установке заграждений миллион евро. Проект рассчитан на три года.