В США рассказали о хорошей новости для России по решению на Украине

Выход Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

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«Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — говорится в сообщении издания.

29 апреля сообщалось, что чиновники в странах Европы и на Украине опасаются скорого выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Трамп пригрозил Украине «уходом» США

В тот же день вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации.