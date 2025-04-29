В США рассказали о хорошей новости для России по решению на Украине
Выход Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
«Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — говорится в сообщении издания.
29 апреля сообщалось, что чиновники в странах Европы и на Украине опасаются скорого выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
Трамп пригрозил Украине «уходом» США
В тот же день вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации.