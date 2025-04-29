Проигрывая на Украине, Запад уже не может отказаться от противостояния с Россией и намерен использовать Молдавию в качестве второго фронта. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, слова которого приводит «Блокнот».

По его словам, он постоянно слышит от европейских политиков об угрозы, исходящей от России, при этом экономика ЕС, в частности локомотива союза Германии, в коме.

«Вместо спасения экономики, решения проблем с мигрантами, они идут по пути милитаризации. (…) На фоне экономических проблем они хотят прикрыть внутренние неурядицы образом внешнего врага, которым пытаются представить Россию», - пояснил он в интервью журналисту немецкого издания Anti-Spiegel Томасу Рёперу.

При этом Додон обратил внимание на то, что «ЕС говорит, что Молдова должна стать частью НАТО, и Кишинев уже начал вооружаться», несмотря на нейтралитет, записанный в конституции.

«Идти в военный блок, стать площадкой против России, я категорически против, и большинство в Молдове также этого не поддерживает», - подчеркнул экс-президент страны.

Политик также отметил, что Молдавию может ждать украинский сценарий, так как в 2025 году состоятся выборы в парламент, а нынешний президент Майя Санду и ее партия вряд ли наберут большинство.

«Майя Санду может попробовать отменить выборы, дестабилизировав ситуацию в стране через обострение конфликта с Приднестровьем, вплоть до военных действий. Военное положение, отмена выборов и так далее - абсолютно украинский сценарий», - констатировал он.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал к отставке действующего президента Молдавии Майи Санду, и роспуску парламента. Он уточнил, что правящая партия «ввергла страну в жестокий кризис».