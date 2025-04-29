В Испании опровергли, что причиной блэкаута могли стать погодные условия

Причиной блэкаута в Испании не могли стать погодные условия. Об этом сообщило государственное метеорологическое агентство страны (Aemet) в соцсети X.

«В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях», — говорится в сообщении службы.

До этого сообщалось, что в Испании стабилизировали электроснабжение. Ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять около миллиарда евро. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

ВВП Испании, как следует из материала, составляет около 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще примерно 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро).

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.