Обвинения Трампа в тирании назвали бредовыми

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером оценил вероятность вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу, а также прокомментировал выдвинутые в его адрес обвинения со стороны члена Палаты представителей от Демократической партии Шри Танедара.

Ранее Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении Трампа. Он обвинил главу государства в превышении полномочий, попытках узурпировать власть, тирании и нарушениях конституции. «Дональд Трамп неоднократно демонстрировал, что он непригоден для работы в качестве президента и представляет явную и актуальную опасность для конституции нашей страны и нашей демократии. Незаконные действия Трампа подорвали систему правосудия, нарушили принцип разделения властей и поставили личную власть и личные интересы выше государственной службы. Мы не можем ждать, пока будет нанесен еще больший ущерб. Конгресс должен действовать», – сказано в заявлении Танедара на его сайте. Там же представлены семь пунктов обвинения в адрес главы Белого дома, среди которых угроза военным вторжением суверенным государствам, посягательство на свободу слова, коррупция и создание «незаконных органов», с отдельным указанием на Департамент по эффективности работы правительства DOGE с Илоном Маском во главе, которому, по мнению демократа, были предоставлены права нарушать конституцию.

Трамп ничего не нарушал, он действует в рамках своих полномочий. Справляется ли он с этими полномочиями или нет — это уже другой вопрос. Но если говорить, например, о тирании, то это вообще абстрактное понятие. С юридической точки зрения есть такие понятия, как «переворот» или «незаконный захват власти». Это конкретные вещи. А обвинения в тирании в адрес человека, который выиграл президентские выборы, носят популистский характер. Их невозможно доказать, они сами по себе звучат бредово. Сейчас в США законно избранный президент исполняет свои полномочия. Он делает это так, как считает нужным, но при этом в рамках закона. Да, за какие-то из выдвинутых Танедаром обвинений как-то можно было «зацепиться» в большей степени, но, как мне видится, ни одно из них в реальности недоказуемо с юридической точки зрения. Все эти обвинения носят либо оценочный, либо абстрактный характер. Все это просто придирки к Трампу со стороны несогласного с его политикой человека. Так, Трамп, к примеру, имеет полное право объявлять торговые войны, а то, что это может быть его ошибкой – уже другое дело. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В настоящее время у Танедара практически нет шансов добиться импичмента Трампа, подчеркнул аналитик.

«Это связано с тем, что республиканцы контролируют обе палаты американского парламента. Соответственно, гарантированного импичмента не будет. Для его вынесения нужно набрать две трети голосов в Сенате, и даже если демократы выиграют промежуточные выборы, крайне маловероятно, что они получат достаточно голосов для проведения процедуры, что республиканцы проиграют им так сильно. Поэтому темы об импичменте в американской политике – это в большей степени истории про пиар, нежели про реальное отстранение от власти. В реальности настоящий импичмент в США выносился только тем президентам, которые совершали такие действия, которые вызывали отторжение и абсолютного большинства американского общества, и у обеих партий. То есть две трети голосов в Сенате набиралось за счет того, что от главы государства отворачивалась его собственная партия. В качестве примера здесь можно назвать Ричарда Никсона и разразившийся вокруг него Уотергейтский скандал. Тогда Республиканская партия во многом выступала против него. Но в случае с Трампом ничего подобного нет, поэтому и его импичмента не будет», - отметил эксперт.

Ранее Трамп назвал фальшивкой опросы о падении своей популярности.