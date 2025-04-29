Премьер-министр Канады: Трамп пытается нас сломать

Либеральная партия премьер-министра Канады Марка Карни одержала победу на федеральных выборах в стране, проиллюстрировав судьбоносный поворот в канадской политике, вызванный угрозами аннексии и торговой войной со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

После закрытия избирательных участков 28 апреля стало ясно, что канадские либералы получат больше мест в парламенте, чем консерваторы. Однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство или им придется полагаться на одну из небольших партий для создания временных коалиций.

Как отмечает AP, либералы шли к сокрушительному поражению, пока Трамп не начал атаковать экономику Канады и угрожать сделать страну 51-м штатом Америки. Действия Трампа разозлили канадцев и спровоцировали всплеск национализма, который помог либералам перевернуть предвыборный нарратив и выиграть четвертый срок подряд у власти, подчеркивает агентство.

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В своей победной речи перед сторонниками в Оттаве Карни подчеркнул важность канадского единства перед лицом угроз Вашингтона. Он также сказал, что взаимовыгодной системе, которую Канада и США использовали после окончания Второй мировой войны, пришел конец.

«Мы оправились от шока после американского предательства, но мы никогда не должны забывать полученные уроки. <…> Америка хочет нашу землю, наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Это не пустые угрозы. Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда... никогда не произойдет», - заявил канадский премьер.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр рассчитывал превратить выборы в референдум по бывшему премьеру Джастину Трюдо, популярность которого снизилась к концу десятилетия его пребывания у власти из-за роста цен на продукты и жилье.

Когда Трамп «пошел в наступление», Трюдо ушел в отставку, а Карни, дважды занимавший пост главы Центрального банка Канады, стал лидером Либеральной партии и премьером страны.

Associated Press отмечает, что шутки Трампа о владении Канадой и его тарифная политика разозлили канадцев. Многие из них решили отменить отпуска в США, отказаться от покупки американских товаров и, возможно, даже проголосовать досрочно. На выборах 2025 года рекордные 7,3 миллиона канадцев проголосовали заранее.

Рид Уоррен, житель Торонто, сказал AP, что проголосовал за либералов, потому что Пуальевр «звучит как мини-Трамп». Историк Роберт Ботвелл указал, что Пуальевр апеллировал к «тому же чувству обиды», что и Трамп, но в конечном итоге это сработало против него.