Премьер Канады заявил о завершении прежней эпохи в отношениях с США

Премьер-министр Канады Марк Карни в своей речи после победы на парламентских выборах заявил, что прежним отношениям с США пришёл конец.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы пережили шок от предательства США, но мы никогда не должны забывать о его уроках... Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла завладеть нами. Этого никогда не произойдёт!» — заявил Марк Карни.

Кроме того, премьер Канады пообещал, что его кабинет сосредоточится на укреплении национальной экономики и снижении зависимости от американского рынка.

Ранее Карни сообщил, что правительство Канады в начале мая начнёт переговоры по тарифам с администрацией президента США Дональда Трампа.