AP: премьер Канады заявил о завершении прежней эпохи в отношениях с США
Премьер-министр Канады Марк Карни в своей речи после победы на парламентских выборах заявил, что прежним отношениям с США пришёл конец.
Об этом сообщает Associated Press.
«Мы пережили шок от предательства США, но мы никогда не должны забывать о его уроках... Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла завладеть нами. Этого никогда не произойдёт!» — заявил Марк Карни.
Кроме того, премьер Канады пообещал, что его кабинет сосредоточится на укреплении национальной экономики и снижении зависимости от американского рынка.
Ранее Карни сообщил, что правительство Канады в начале мая начнёт переговоры по тарифам с администрацией президента США Дональда Трампа.