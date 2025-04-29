Советник Трампа жестко раскритиковал Украину за коррупцию

Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, как она использует передаваемые ей средства. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

2 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги.