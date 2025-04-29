МВД Испании отменило особый чрезвычайный режим в большинстве регионов

Министерство внутренних дел Испании решило отменить действие объявленной из-за проблем с электроснабжением чрезвычайной ситуации в большинстве регионов страны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По его информации, глава МВД "Фернандо Гранде-Марласка во вторник отменил" объявление "чрезвычайной ситуации национального интереса" в шести автономных сообществах. Регионы, в которых отменена мера, - Андалусия, Валенсия, Галисия, Кастилия-Ла-Манча, Мурсия и Риоха. Решение принято на фоне урегулирования последствий блэкаута.

"В случае Эстремадуры и Мадрида [режим] остается в силе, поскольку региональные правительства не запросили смягчения", - добавили в министерстве.

Днем 28 апреля по всей стране пропал свет. Перестали работать светофоры, люди оказались заблокированными в поездах, была нарушена работа общественного транспорта и больниц. Также не работали мобильная связь и интернет. Лишь ближе к прошлой ночи началось постепенное возобновление электроснабжения. Оператор энергосетей уже сообщил о нормализации работы электросистемы.