Сирии предрекли новые этнические чистки

В Сирии прошли митинги против друзов и можно ожидать этнических столкновений. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале политконсультант и востоковед Игорь Димитриев.

По его словам, на митингах скандировался лозунг – «Друзы - враги Аллаха!». А ночью в сторону населенной друзами Сувейды и друзского района Джарамана в Дамаске выступили вооруженные колонны.

По информации турецкого агентства «Анадолу», в южном пригороде Дамаска Джарамане сегодня произошли «боестолкновения между силами безопасности Сирии и друзскими вооруженными группировками».

«Отряды друзов открыли огонь по правительственным силам из тяжелого вооружения. По данным источников в органах безопасности, в результате столкновений погибли два человека, еще восемь получили ранения», - отмечает издание.

Напомним, что в декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад покинул президентский пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Лидер Сирии: восставших алавитов поддерживала «другая страна»

В начале марта появилась информация о столкновениях между силами, подчиняющимися новым властям Сирии, и сторонниками Асада. Сообщалось о сотнях погибших в провинциях Тарсус и Латакия. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где живут алавиты (представители религиозного направления, к которому принадлежит семья Асада).