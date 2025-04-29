Двухлетний Престон Ордоне, ставший популярным в TikTok, погиб в автокатастрофе

Двухлетняя звезда TikTok, мальчик Престон Ордоне, погиб 24 апреля в ДТП. Как сообщает Starhit, об этом в социальных сетях рассказали родители ребенка Кейтлин и Джелан Ордоне.

Престон родился 27 декабря 2022 года. Его семья прославилась после того, как мама мальчика стала выкладывать в соцсети забавные видео с его участием. 24 апреля родители и ребенок попали в автокатастрофу в округе Сент-Таммани в США. Грузовик, в котором путешествовали Ордоне, съехал с дороги и врезался в дерево.

«Это самый трудный пост, который мы только могли сделать. Подобрать слова все еще так сложно... Надеемся, что вы сможете чем-то помочь нашей семье в это трудное время. До сих пор это кажется таким нереальным... Все ваши молитвы, любовь и поддержка нужны и ценны для нас», — написали Ордоне в соцсетях.

По словам подруги семьи Мелани Матранги, у Кейтлин несколько переломов и сильное сотрясение мозга. Джелану пришлось провести срочную операцию на одной из ног — мужчине вставили стержни и штифты. Их семилетняя дочь Пейсли не пострадала — в момент инцидента она была не в машине, а в школе.